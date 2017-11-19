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19 ноября 2017
18 ноября 2017
06:48  19 ноября 2017 0

Минобороны Аргентины сообщило о получении сигналов с пропавшей подлодки

Португалия, море, мыс рока
Военное ведомство заявило о получении семи сигналовФото: Алена Полозова © URA.RU

ВМС Аргентины сообщили о получении семи сигналов, вероятно, с потерянной подводной лодки «Сан-Хуан», однако установить контакт с ней так и не удалось. Об этом сообщило министерство обороны страны в воскресенье, 19 ноября.

«Сегодня были получены семь спутниковых сигналов, которые могли идти с борта подлодки „Сан-Хуан“, длительность сигналов составила от 4 до 36 секунд. Они были приняты с 10.52 (16.52 мск субботы) до 15.42 (21.42 мск субботы) различными базами ВМС, однако контакт установить не удалось», — приводит РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Подлодка перестала выходить на связь 16 ноября, на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. на борту находились 44 члена экипажа. К поискам судна подключились NASA и военно-морские силы США.

Сергей Демин
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