Минобороны Аргентины сообщило о получении сигналов с пропавшей подлодки

ВМС Аргентины сообщили о получении семи сигналов, вероятно, с потерянной подводной лодки «Сан-Хуан», однако установить контакт с ней так и не удалось. Об этом сообщило министерство обороны страны в воскресенье, 19 ноября.
«Сегодня были получены семь спутниковых сигналов, которые могли идти с борта подлодки „Сан-Хуан“, длительность сигналов составила от 4 до 36 секунд. Они были приняты с 10.52 (16.52 мск субботы) до 15.42 (21.42 мск субботы) различными базами ВМС, однако контакт установить не удалось», — приводит РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Подлодка перестала выходить на связь 16 ноября, на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. на борту находились 44 члена экипажа. К поискам судна подключились NASA и военно-морские силы США.