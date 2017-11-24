Россиян заставили платить налоги за угнанные и проданные авто

09:43 24 ноября 2017 0

Рассчитаться предлагают даже за несуществующие авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До 4% всех присланных требований по уплате налогов на транспортное средство являются ошибочными. Россиянам предлагают рассчитаться за угнанные, проданные или даже несуществующие автомобили.

По итогам 2016 года налоговая инспекция прислала гражданам множество ошибочных квитанций по уплате налога на машины. Как отмечает издание «Ведомости», даже среди сотрудников редакции нашлось около десятка человек, столкнувшихся с подобной проблемой. В том числе: требованиями оплатить счета по всем машинам, которые когда-либо числились за собственником, в том числе и проданные и угнанные, а одной из читательниц налоговая предложила заплатить за машину, которой у нее никогда не было.

В инспекции пояснили, что ошибки связаны со слиянием баз различных ведомств. В случае ошибки россиян просят обращаться в налоговую с заявлениями. Все подобные обращения будут проверены и, если они подтвердятся, требования будут аннулированы. Юристы в свою очередь рекомендуют взять справки из ГИБДД и, с учетом того, что до конца срока уплаты налога остается всего неделя, все же оплатить квитанции в расчете, что эти средства будут позже либо возвращены либо засчитаны за следующий год.