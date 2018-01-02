06:47 02 января 2018 1

На создание серии книг о приключениях сыщика у писателя ушло ровно 20 лет Фото: @shadymirae / Instagram

Российский писатель Григорий Чхартишвили, более известный по литературному псевдониму Борис Акунин, заинтриговал читателей выдержками из новой книги о приключениях сыщика Эраста Фандорина. Как следует из главы книги «Не прощаюсь», опубликованной на странице писателя в сети Facebook, действие происходит в 1918 году.

Как следует из текста, главный герой, Эраст Фандорин, впавший в кому после ранения летом 1914 года, приходит в себя спустя четыре года после событий, описанных в романе «Черный город» (книга была опубликована издательством «Захаров» в 2012 году).

По словам самого писателя, опубликованная глава — новогодний подарок почитателям его творчества. «Последний роман серии „Приключения Эраста Фандорина“ выйдет только в феврале, но вот первая глава книги, — написал Чхартишвили-Акунин. — Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе».

Отметим, первая книга серии о приключениях Эраста Фандорина «Азазель» увидела свет 20 лет назад, в 1998 году. С тех пор Акунин написал 15 книг, главным гером которых выступает сам Эраст Фандорин, и еще несколько десятков произведений, героями которых являются предки и потомки ставшего знаменитым персонажа. Четыре произведения об Эрасте Фандорине — «Азазель», «Турецкий гамбит», «Декоратор» и «Статский советник» — были экранизированы.