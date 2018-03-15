Главы правительств Словакии и Словении намерены уйти в отставку

07:39 15 марта 2018 0

Премьер-министры заявили о своем решении независимо друг от друг Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава правительства Словакии Роберт Фицо, а также его коллега премьер-министр Словении Миро Церар объявили о желании подать в отставку. Намерения политиков продиктованы независимо друг от друга.

Глава правительства Словении Миро Церар заявил об отставке через несколько часов поле того, как Верховный суд страны отменил результаты референдума, состоявшегося в сентябре 2017 года. Тогда утвердили проект финансирования железной дороги, которая соединит города Копер и Дивача, пишет РБК.

Его коллега из Словакии Роберт Фицо в свою очередь подал в отставку на фоне убийства журналиста Яна Куциака и его невесты. После трагедии прошли акации протеста с требованием отставки премьер-министра. Инцидент произошел две недели назад. Ранее Фицо выступал за смягчение некоторых антироссийских санкций.