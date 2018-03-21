03:55 21 марта 2018 0

Музыкальной продюсер признал, что успех телеведущей очевиден ФОТО: Личная страница Максима Фадеева в Instagram

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о том, как относится к начинающей певице Ольге Бузовой. В свою очередь, он признался, что творчество телеведущей достойно уважения.

«Я считаю, что ее успех очевиден. Мне кажется, она все правильно делает — ровно так, как того требует сегодняшняя атмосфера. Если говорить профессиональным языком, то мне это неблизко, но с точки зрения события я уважаю тех людей, которые могут его создать. Поэтому у меня к ней уважение, и все», — цитируют «Дни.ру» Фадеева.

Напомним, поклонники Ольги Бузовой обвинили телеведущую в нетрадиционной сексуальной ориентации из-за фотографии в бане. На снимке одетая в купальник начинающая певица стоит в бочке с другой девушкой и целует ее.«Оля, куда тебя несёт. Не хватает Волочковой» — возмутились фанаты.