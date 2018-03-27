На президентские гранты подано больше 9 тысяч заявок

15:23 27 марта 2018 0

Итоги конкурса президентских грантов подведут до 1 июня Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В первом за текущий год конкурсе Фонда президентских грантов планируют участвовать 9,2 тысячи проектов. Всего в этом году проведут два конкурса — на них выделено около 8 млрд рублей

«В последний день приема заявок, 26 марта, было подано 4136 проектов, всего 9175 проектов подано на первый конкурс 2018 года», — цитирует сообщение фонда агентство ТАСС. При этом на первый конкурс прошлого года было заявлено 6,6 тысячи проектов.

В этот раз самым популярным направлением стала «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (16% проектов), на втором месте оказалась «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (13% проектов), а на третьем — «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (12,5% проектов). Новое направление, связанное с поддержкой молодых талантов в области культуры и искусства, представлено 71 проектом.

В фонде рассказали, что каждую поданную заявку проверят и затем зарегистрируют. «Окончательный список проектов, допущенных до независимой экспертизы, будет сформирован к 3 апреля. Итоги конкурса будут подведены до 1 июня», — отметили представители фонда.