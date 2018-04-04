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04 апреля 2018
17:03  04 апреля 2018 0

Американцы назвали дизайн российских корветов гениальным. ФОТО

Корвет проекта 22160 можно применять для борьбы с пиратамиФото: Минобороны РФ

Американское издание The Drive восхитилось дизайном российских патрульных кораблей проекта 22160. Специалисты из США назвали его гениальным.

Эти корветы можно применять для борьбы с пиратами и поддержки крупных ударных операций, уточняет телеканал 360. Автор статьи в The Drive, посвященной кораблям проекта, обращает внимание на наличие пустого пространства под вертолетной площадкой, которое, по его мнению, можно использовать для размещения пары ракетных комплексов Club-K.

Концепт проекта 22160 является инновационным и достойным изучения специалистами в военно-морских силах западных стран. Сама идея может быть «источником вдохновения» при создании многофункциональных боевых судов, говорится в статье.

Корабли проекта 22160 делают на Зеленодольском судостроительном заводе. По данным Минобороны РФ, пока спущен на воду только один корабль серии — «Василий Быков». В разной стадии строительства находятся еще пять корветов.

Виктор Жуков
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