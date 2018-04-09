Осетрина-младший организовал прокурорскую проверку, требуя курортных условий в колонии

19:08 09 апреля 2018 1

Осетрина-младший требует для себя отдельный номер в исправительной колонии Фото: ИА «Прайм Крайм»

31-летний вор в законе Сергей Асатрян по кличке Осетрина-младший или Сережа Бентли оказался недоволен условиями в колонии, куда его отправили отбывать срок. Сын 49-летнего вора в законе Эдуарда Асатряна по кличке Осетрина-страший, он привык к комфортной жизни что на свободе, что в неволе. Не получив на зоне персонального гостиничного номера, Осетрина-младший пожаловался на это в прокуратуру. Как ни странно, по этому бредовому заявлению в колонию приехала комиссия, и сейчас она проверяет условия жизни заключенных, сообщает издание «Прайм Крайм».

Никулинский суд Москвы приговорил Осетрину-младшего к девяти годам колонии особого режима, признав виновным в избиении некоего бизнесмена Карена Мхитаряна и вымогательстве у него 1,2 млн долларов. После ряда пересылок младший Осетрина оказался в ИК №1 в поселке Сухобезводном в Нижегородской области. Это «красная зона», где начальство не позволяет жить заключенным по понятиям и заставляет строго соблюдать внутренний распорядок. Отправили сюда Осетрину отчасти и ради его же безопасности, так как у него накопилось много врагов, которые в обычной зоне могли ему «дать по ушам» — лишить воровской короны и даже убить. Однако Асатрян-младший не оценил этого и проявил недовольство.

Осетрина-младший отказывается жить в колонии на общих условиях Фото: ИА «Прайм Крайм»

Осетрина-младший привык, что в обычной зоне такие, как он, находятся в привилегированном положении. В такой зоне «воры щеголяют в цивильной одежде, ходят в пределах охраняемого периметра куда вздумается. Крутой смартфон — нечто вроде скипетра коронованной особы», — пишет «Прайм Крайм». Чтобы вор жил в общем бараке — это нонсенс. Обычно воры в законе живут либо в отдельной палате медсанчасти, либо в персональном номере зоновской гостиницы. Имеют там все блага цивилизации — от холодильника, Интернета до персональной ванны. Конечно же, воры не работают.

Начальник ИК №1 полковник Александр Колганов сразу поставил Осетрину-младшего перед фактом, что он будет жить как все. У Осетрины забрали смартфон, заставили снять гражданскую одежду и одели в лагерную робу с номером. Асатряна-младшего поселили в общий барак к «мужикам». Колганов предупредил зека, что ему придется работать наравне со всеми, в противном случае его ждет штрафной изолятор. А в ШИЗО будет «голодный паек, отсутствие курева, нары, которые надзиратель отстегивает от стены только к времени общелагерного отбоя и опять запирает после подъема».

Возмущенный таким к себе отношением Осетрина-младший написал жалобу в прокуратуру, что заслуженного вора притесняют. Все были очень удивлены, когда по такому странному заявлению в колонию приехала прокурорская комиссия. Работа комиссии «в единичке» пока не завершена. По ее итогам либо все оставят как есть, либо накажут полковника Колганова за соблюдение закона, а Осетрине прокурорские создадут курортные условия.