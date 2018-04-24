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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
11:21  24 апреля 2018 1

Шойгу обвинил США в развязывании новой гонки вооружений

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, армия россии
Глава Минобороны РФ обвинил Америку в нежелании сотрудничать с другими странамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества — обвинил США в развязывании новой гонки вооружений. По его мнению, американское правительство делает это, потому что боится потерять свое влияние в мире.

Как подчеркнул Сергей Шойгу в ходе совещания, Соединенные Штаты готовы к новой гонке вооружений. «США декларируют, что не устраивающие их тенденции могут быть скорректированы путем опоры на военную мощь», — подчеркнул министр, передает «Федеральное агентство новостей».

Как пояснил глава оборонного ведомства РФ, таким способом США пытаются сохранить свое лидерство на мировой политической арене. При этом у американского правительства попросту нет ни одной доктрины, ориентированной на существование в рамках многополярного мира и на взаимодействие с другими странами на равноправных началах, отмечает агентство Nation News.

Игорь Чукреев
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