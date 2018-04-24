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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:19  24 апреля 2018 0

Россия получила ответы Великобритании на вопросы по «делу Скрипаля»

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Комментировать содержание самих ответов не сталиФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от британской стороны ответы на вопросы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В ведомстве не комментируют содержание материалов.

Пресс-служба постпредства сообщает, что дипломаты получили ответы от британской стороны вечером 23 апреля от ОЗХО. «В настоящее время мы изучаем полученные материалы», — цитирует RNS сотрудник полпредства. Комментировать содержание самих ответов не стали.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом в британском Солсбери. Соединенное Королевство возложило ответственность на Россию.

Павел Маркуш
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