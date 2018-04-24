Россия получила ответы Великобритании на вопросы по «делу Скрипаля»

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило от британской стороны ответы на вопросы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В ведомстве не комментируют содержание материалов.
Пресс-служба постпредства сообщает, что дипломаты получили ответы от британской стороны вечером 23 апреля от ОЗХО. «В настоящее время мы изучаем полученные материалы», — цитирует RNS сотрудник полпредства. Комментировать содержание самих ответов не стали.
4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом в британском Солсбери. Соединенное Королевство возложило ответственность на Россию.