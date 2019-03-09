Российская модель, уроженка Еманжелинска (Челябинская область) Ирина Шейк, примерила на себя один из скандальных образов певицы Леди Гаги, которой приписывают роман с Брэдли Купером, мужем Шейк.
В своем instagram-аккаунте Ирина разместила короткое видео, на котором предстала в золотом корсете, со шлемом на голове и золотым рукавом на правой руке. В таком же образе Леди Гага снялась в клипе «Paparazzi» 2009 года, который набрал порядка 220 млн просмотров. «Solid gold (чистое золото)», — подписала видео Шейк.
Пользователей Instagram рассмешил новый образ супермодели. «Хахахах, на самом деле милая Ирина Шейк — одна из самых успешных супермоделей и красавиц в мире, в то время как Леди Гага остается всего лишь простой певицей с нулевым видом, которую отфутболили трое мужчин», — оставила комментарий под видео пользователь monicareigh. «Хахаха! Но Леди Гага не беспокоится насчет Ирины Шейк», — отметила lauramaureeen. «Ну иди на страничку своей Гаги», — парировала moksipoksi.
Ранее The Star сообщал, что американская исполнительница и актриса Леди Гага ждет ребенка от Брэдли Купера. Срок беременности якобы составляет два месяца. В качестве подтверждения источник издания привел тот факт, что Гага отказалась от спиртного на вечеринке после церемонии вручения «Оскара». Более того, по данным журнала, исполнительница рассталась со своим агентом Кристианом Карино именно из-за беременности.
Еще в октябре 2018 года СМИ сообщили, что певица выходит за Карино замуж. В феврале стало известно, что они расторгли помолвку.