СМИ подсчитали, на чем Елена Малышева зарабатывает сотни миллионов в год

Врач и известная телеведущая Елена Малышева зарабатывает сотни миллионов рублей в год. Доход ей приносят не только работа на телевидении, но и бизнес, связанный с медициной.
В 2012 году она открыла компанию «Диета Елены Малышевой» по продаже наборов готовой еды для похудения стоимостью от 11 до 20 тысяч рублей. На сайте rusprofilе.ru сообщается, что с 2015 по 2017 годы фирма заработала около 320 миллионов рублей. Однако постоянный деловой партнер Малышевой Дмитрий Щиглик признался изданию Starhit, что бизнес на диете приносит владельцам компании почти миллиард рублей в год.
Телеведущая также является совладелицей «Медицинского центра Елены Малышевой». Элитную клинику за разные нарушения недавно на 100 тысяч рублей оштрафовал столичный Росздравнадзор, напоминает «Национальная служба новостей». Прибыль в несколько миллионов в год приносит Малышевой и сайт «Здоровье инфо», учредителями которого являются ее сыновья. Также у Малышевой есть две рекламные компании. Чистая прибыль одной из них, которой она владеет вместе с ведущим программы «Человек и закон» Алексеем Пимановым, приносит больше полумиллиона рублей в год.
При этом неизвестно, сколько 57-летняя врач зарабатывает на телепередаче «Жить здорово» на «Первом канале». Телеведущая тщательно скрывает свой заработок. В эфире у Малышевой ранее был показан скандальный номер с поющей и танцующей маткой, вызвавший массу критики в соцсетях, напоминает «Утро.ру».