Самым богатым жителем Лондона оказался россиянин

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 14:13
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Состояние Фридмана оценивается в 15 миллиардов долларовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самым богатым жителем Лондона по версии журнала Forbes является совладелец «Альфа-Групп», россиянин Михаил Фридман. Его состояние оценивается в 15 млрд долларов. Такое звание Фридман получил впервые, до этого несколько лет самым богатым жителем столицы Великобритании был выходец из СССР, владелец Access Industries Леонард Блаватник. Однако он переехал и теперь постоянно проживает в Нью-Йорке.

По подсчетам журнала, Лондон занимает пятое место по количеству проживающих миллиардеров — всего 55 человек. Их общее состояние равно 226 млрд долларов.

Ранее самым богатым российским миллиардером Forbes назвал главу НОВАТЭКа Леонида Михельсона. Он оказался на 32-м месте мирового рейтинга богатейших людей, напоминает «Национальная служба новостей». Состояние Михельсона оценивается в 24 млрд долларов. Вторым богатейшим россиянином стал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, владеющий 20,5 млрд долларов. Тройку замкнул совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко с состоянием в 20,1 млрд долларов.

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