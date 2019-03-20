Детям учителей предложили поступать в первый класс без очереди

Дети педагогов могут получить приоритет при поступлении в школы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от партии ЛДПР.
«Законопроектом предлагается предоставить детям педагогических работников первоочередное право быть принятыми на обучение по образовательным программам начального общего образования в образовательные организации, в которых работают их родители», — говорится в пояснительной записке к инициативе, опубликованной в электронной базе Госдумы.
Такое же право предлагается дать и детям из многодетных семей, уточняет «Национальная служба новостей». Законопроект предлагает зачислять в числе первых учеников, чьи братья и сестры учатся в тех же школах, куда они поступают. Авторы проекта подчеркивают, что их идея применима только к зачислениям первоклассников, поскольку в ином случае страну могут ждать массовые переводы школьников в другие образовательные учреждения.
Наиболее остро проблема с зачислением первоклассников стоит в Екатеринбурге. В этом году при записи в первые классы возник массовый сбой на электронных площадках, из-за чего те, кто записался первым, оказались в конце списков. Напряженная ситуация с местами для первоклассников сложилась в микрорайоне Академический, где в одной из школ сформировали 21 первый класс.