В уральском городе, где регулярно происходят землетрясения, наступило временное затишье

После осеннего землетрясения в Катав-Ивановске впервые стало меньше толчков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета На Урале произошло мощное землетрясение

Сейсмическая активность в Катав-Ивановске Челябинской области пошла на убыль. Об этом заявила группа ученых из института геофизики УрО РАН, которая вернулась в Екатеринбург после экспедиции в этот район. Но как долго продлится затишье, ученые прогнозировать не берутся.

Геофизики пробыли в Катав-Ивановске четыре дня. За это время они провели ряд замеров и наблюдений, по итогам которых впоследствии будут делаться выводы. Первое, что сразу стало понятно — полугодовая сейсмическая активность пошла на убыль. Если в начале 2019 года ситуация дошла до того, что трясло едва ли не каждый день, то теперь количество толков сократилось.

«В мае также зафиксированы землетрясения, но, во-первых, их количество сократилось по сравнению с предыдущими месяцами, во-вторых, сильных толчков не было. Самым сильным землетрясением мая в Катав-Ивановске стали толчки силой в 1,8 балла на глубине десяти километров. Остальные еще слабее. Полный список толчков мы еще не изучали, о каких-то известно по данным приборов, о каких-то говорят местные жители. Но люди напуганы и могут преувеличивать», — рассказали «URA.RU» в институте геофизики УрО РАН.

После землетрясения 5 сентября 2018 года магнитудой 4,7 балла толчки на глубине под Катав-Ивановском стали фиксироваться регулярно. Ученые отметили, что складывается тревожная ситуация: всего в 18 километрах от Катав-Ивановска расположено ЗАТО Трехгорный, где находится производство ядерного оружия. Администрация президента РФ попросила УрО РАН изучить сейсмоситуацию в Челябинской области накануне саммитов ШОС и БРИКС, которые должны пройти в 2020 году. По прогнозам ученых, сильное землетрясение до четырех баллов в Катав-Ивановске может повториться вновь.