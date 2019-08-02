Ученые назвали главную причину развития рака

Эксперты изучили мутацию генов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мутация гена TP53, отвечающего за рост и деление клеток при стрессе, является основной причиной возникновения онкозаболеваний. Об этом говорится в исследовании Медицинского колледжа Бейлора в США, опубликованном на сайте европейского агентства EurekAlert!.

Эксперты изучили больше 10 тысяч образцов тканей, в которых были разного типа опухоли. Ученые сравнили ДНК образцов с множеством видов мутаций. Выяснилось, что у пациентов с низкой выживаемостью как правило были мутации в гене TP53. Авторы исследования считают, что их открытие поможет в разработке новых методов лечения онкологии.

Ранее сообщалось, что в России за год у 600 тысяч человек были выявлены злокачественные образования. Самым смертоносным оказался рак поджелудочной железы, пишет «Утро.ру». Со следующего года Минздрав планирует премировать врачей, выявивших онкозаболевание в ходе диспансеризации или профосмотра пациента, уточняет «Национальная служба новостей».