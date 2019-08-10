На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России

Российского бизнесмена из Приморья Игоря Польченко, которого объявили в международный розыск за махинации с кредитами, задержали 7 августа на Кипре. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
«Игорь Польченко был задержан правоохранительными органами Кипра 7 августа», — сказано в материале издания. Отмечается, что Польченко был внесен в розыскную базу «Интерпола» под «красным углом», что означает, что правоохранители имеют право задержать человека и уведомить об этом государство, инициировавшее розыск. Россиянин будет передан в РФ после того, как суд Кипра получит материалы на его экстрадицию.
В отношении Польченко были возбуждены уголовные дела в России по фактам преднамеренного банкротства и незаконного получения кредита. По данным газеты, Польченко являлся бенефициаром или одним из совладельцев группы компаний «Транзит-ДВ», которая брала кредиты в крупнейших российских банках «ВТБ» и «Сбербанк» на общую сумму около семи миллиардов рублей. Так, в 2015 «Сбербанк» предоставил компании кредит более чем на 3,5 миллиарда рублей, однако в 2016 году выплаты прекратились и началась процедура банкротства.