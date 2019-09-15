Вор в законе Гули поделился фото с приближенным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Вор в законе Гули (Надыр Салифов) отпраздновал день рождения вместе с приближенным по прозвищу Арман Дикий (Арман Джумагельдиев), который спровоцировал конфликт между Гули и Шакро (Захарий Калашов). Фотографию с Арманом вор в законе опубликовал на странице в Instagram.

«Лоту Гули и Арман Дикий отмечают день рождения», — подписал фотографию Гули. Вор в законе не уточнил, кто был героем торжества. В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям.

28 августа Гули отпраздновал свое 47-летие. В этот же день на Украине полиция сорвала встречу криминальных авторитетов по случаю дня рождения вора в законе. Силовики задержали 19 человек.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Арман Дикий избил потомственного вора в законе Гурама Чихладзе (Квежовича) во время их встречи с Гули. Это стало причиной конфликта между Гули и Шакро (Захарий Калашов). Последний пытался с помощью своего преемника Бадри Когуашвили организовать сходку воров по поводу произошедшего с Квежовчием. Источник «URA.RU» рассказал, что Арман Джумагельдиев (Арман Дикий) может быть связан с органами госбезопасности Казахстана.

Азербайджанский криминальный авторитет Лоту Гули — один из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве. Он объявлен правоохранительными органами в международный розыск, однако имеет связи по всей России, в том числе на Урале.

Гули (в белой рубашке) вместе с приближенным Араманом Диким (в центре)

Фото: скриншот страниц Гули в Instagram