Челябинск обогнал Москву по ценам на услугу «друг на час»

В Челябинске друг на час обойдется в 5,3 тысячи рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России набирает популярность услуга «друг на час». И несмотря на то, что больше всего «друзей» покупают в Москве, самый высокий ценник зафиксирован в Челябинске.

«Друг на час» — это люди, которые готовы за почасовую оплату составить компанию для прогулки, похода в кино, магазин и т. д. Только за последний год спрос на эту услугу вырос в 2,7 раза. Судя по количеству объявлений на «Авито», она наиболее востребована в крупных городах: на Москву приходилось 69,9% объявлений, на Санкт-Петербург — 12,8%, на Челябинск — 3,4%. При этом, несмотря на то, что столица Южного Урала только замыкает тройку лидеров, именно там были зафиксированы самые высокие цены на услугу.

«В среднем „друг на час“ обойдется россиянам в 1,24 тысячи рублей в час. В августе максимальные цены на „дружбу“ были отмечены в Челябинске (5,3 тысячи рублей), а доступнее всего эта услуга оказалась в Барнауле (250 рублей)», — пишет РИА «Новости».