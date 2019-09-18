Для Кремля оказалось загадкой, как нового главу свердловского ФСБ уволили раньше указа Путина

Свердловская область ждет официального назначения нового главы УФСБ Фото: сайт УФСБ по Тульской области

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал спросить у тульских чиновников, как их правительство смогло раньше Кремля сообщить об отставке главы УФСБ региона Алексея Зиновьева (ожидается его официальное назначение в Свердловской области). 18 сентября релиз об увольнении генерал-майора появился на сайте Тульской области несмотря на то, что соответствующий указ президента Владимира Путина до сих пор не опубликован.

Во время беседы с журналистами Дмитрий Песков сообщил «URA.RU», что Кремль не опаздывает с публикацией указов президента и не засекречивает назначения высокопоставленных силовиков. «Нужно узнавать в тульском правительстве [как это вышло], а не у нас», — ответил «URA.RU» пресс-секретарь президента.

В релизе тульского правительства говорится, что Зиновьев уже «назначен на новый участок работы». Как сообщало ранее «URA.RU» со ссылкой на источники, силовику утвержден переход на пост главы УФСБ по Свердловской области.

Ранее собеседники «URA.RU» сообщали, что Кремль перестал публично уведомлять общественность о перестановках силовиков в регионах России, чтобы избежать излишнего внимания со стороны федеральных СМИ.