В здании МИД РФ произошел пожар

Задымление обнаружили в вентиляции здания МИД
В Москве на Смоленской площади произошло возгорание в здании Министерства иностранных дел России. На место происшествия приехали более десяти пожарных машин.
«Сейчас на месте работают пожарные службы — в подвале высотки обнаружено задымление», — сообщил канал Mash в Telegram. Уточняется, что задымление произошло в вентиляционной шахте здания.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, один из рабочих пострадал в результате происшествия. Мужчина надышался дымом в подвале. Обстоятельства произошедшего выясняются.