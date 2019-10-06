05 октября 2019

В здании МИД РФ произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва, разное., высотка, мид, вечерний город
Задымление обнаружили в вентиляции здания МИДФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве на Смоленской площади произошло возгорание в здании Министерства иностранных дел России. На место происшествия приехали более десяти пожарных машин.

«Сейчас на месте работают пожарные службы — в подвале высотки обнаружено задымление», — сообщил канал Mash в Telegram. Уточняется, что задымление произошло в вентиляционной шахте здания.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, один из рабочих пострадал в результате происшествия. Мужчина надышался дымом в подвале. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Происшествия
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© Служба новостей «URA.RU»
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