Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака

О заболевании онкологией могут свидетельствовать зуд, сухость кожи и «рыбья чешуя». Об этих и других симптомах болезни рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
«Рак следует искать до того, как первые симптомы дадут о себе знать», — цитирует Мясникова агентство Nation News. По словам медика, в случае появления припухлости и деформации на кожи, необычного кашля и изменения голоса, а также перемен в работе внутренних органов, следует необходимо обратиться к врачу, пишет «Пятый канал». О наличии заболевания может свидетельствовать и появление на теле новых родинок и незаживающих ран,
Как сообщил Мясников, в группу риска в первую очередь входят приверженцы вредных привычек. Врач отметил, что развитию заболевания также способствуют неправильное питание и вредность труда, уточняет «