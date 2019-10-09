Неизвестные открыли стрельбу у синагоги в Германии. Есть жертвы

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День освобождения Освенцима в екатеринбургской синагоге, свечи, еврей, синагога, ханукия, менора, иудаизм, религия
По данным СМИ, стрельба произошла у местной синагоги и еврейского кладбищаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Германии в городе Галле произошла стрельба, в результате чего погибли два человека. Об этом в Twitter сообщила местная полиция.

«По предварительным данным, два человека погибли в Галле», — говорится в сообщении. Полиция сообщила, что стрелявшие скрылись на автомобиле. Также местных жителей попросили оставаться в квартирах и не посещать место инцидента.

По данным СМИ, стрельба произошла около синагоги. Один из нападавших якобы кинул гранату через ограждение еврейского кладбища.

Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось задержать одного подозреваемого в стрельбе. В Галле сейчас находится усиленный состав полиции, добавили в ведомстве.

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