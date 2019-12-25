Техника россиян может выйти из строя из-за закона об установке отечественного ПО

Установка российского софта на иностранные гаджеты чревата опасными последствиями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Вступление в силу с июля 2020 года нашумевшего закона о предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ российского софта может привести к серьезным проблемам со стабильностью работы этих устройств. С таким прогнозом выступили производители электроники и ритейлеры.

«Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники предупреждает, что стабильность работы гаджетов россиян будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений», — пишет « Коммерсант ». Однако нести ответственности за возможные проблемы ритейлеры не хотят. В связи с этим ассоциация предлагает смягчить вступление закона в силу с помощью переходного периода сроком до года. В этот период ассоциация предлагает провести пилотный проект по предустановке одного некоммерческого приложения, например «Госуслуг», на один конкретный вид устройств.

2 декабря Владимир Путин подписал законопроект, вступающий в силу с 1 июля 2020 года. На всех продающихся в России гаджетах должны быть изначально установлены отечественные приложения. За отказ от предустановки предусмотрены солидные штрафы, напоминает RT. Резко против данного закона выступил бизнес. В Кремле же заявляют о том, что все опасения бизнеса беспочвенны и утверждают, что Россия не намерена «отгораживаться» от остального мира ни в интернете, ни в других сферах.

Между тем, позднее сразу три страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Киргизия, Белоруссия и Казахстан — выступили резко против российского закона, который обязывает предустанавливать российские программы на компьютеры, телефоны и умные телевизоры. Как Россия будет договариваться со своими союзниками по этому вопросу, пока неизвестно.