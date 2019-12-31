Рамзан Кадыров заявил, что готов выполнить любое поручение президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что у президента РФ Владимира Путина хватило мужества взять ответственность за судьбу страны. Об этом он заявил, поздравляя российского лидера с 20-летием прихода к власти.

«Двадцать лет назад Владимир Путин возглавил Россию. Это было самое трудное время. Кризис охватил страну, в экономике царил хаос. У Владимира Путина хватило мужества взять на себя всю ответственность за судьбу России. И он отлично справился с этой задачей. Шаг за шагом был наведен порядок во всех сферах», — написал Кадыров в своем telegram-канале, добавив, что при Путине «Россия окрепла и стала сильной державой».

Глава Чечни также подчеркнул, что он готов «по первому приказу» выполнить любое поручение Путина. «Я поздравляю нашего Национального лидера Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения в руководстве Российской Федерации!» — заявил Кадыров, который ранее уже не раз называл себя «пехотинцем Путина».

Ранее на официальном сайте президента России Владимира Путина появились архивные фотографии и видеозаписи, посвященные 20-летию пребывания российского лидера у власти. В общем доступе появились 600 фото и 100 видео. На просмотр всех материалов нужно потратить порядка 2,5 часов, отмечают на сайте.

До этого американские издание Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти. По версии автора материала, за эти годы российские власти смогли нарастить геополитическое влияние. Кроме того, Россия заметно укрепила связи с Китаем, смогла изменить ситуацию в Сирии и присоединить Крым, а также продать вооружение на крупную сумму члену НАТО — Турции.

Как известно, Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности президента РФ 31 декабря 1999 года. Впоследствии он четыре раза избирался на пост главы государства (в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах). С 2008 по 2012 год Путин не занимал должность президента РФ, а возглавлял федеральное правительство.