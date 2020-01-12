Рудковская впервые опубликовала фото, сделанные сразу после знакомства с Плющенко

В этом году исполнилось 13 лет со дня знакомства Евгения Плющенко и Яны Рудковской Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Яна Рудковская опубликовала фото, сделанные спустя 15 минут после знакомства со своим супругом — фигуристом Евгением Плющенко. Некоторые из изображений Рудковская обнародовала впервые. Такой подарок своим подписчикам в Instagram продюсер сделала по случаю годовщины со дня встречи с Плющенко.

«Сегодня 13 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились», — написала Рудковская. Тогда Плющенко на фестивале «Русская Зима» представлял заявку на проведение Олимпийских игр в Сочи. На этом же мероприятии выступал подопечный Рудковской, певец Дима Билан. И спустя год после этого Билан и Плющенко одержали победу на «Евровидении-2008».

В своей публикации Рудковская поблагодарила Плющенко за то, что он есть, и за «роскошный подарок». По данным telegram-канала «Татлер-батлер», этим подарком стал самый дорогой лот декабрьского благотворительного аукциона Baby Love Ball — диадема Chaumet.

На момент написания новости «URA.RU» не удалось получить комментарий Яны Рудковской.