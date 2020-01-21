Кошка двое суток продержала в заложниках на кухне жительницу Архангельска

Кошку удалось утихомирить спасателям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Архангельске разъяренная кошка два дня не выпускала свою хозяйку из кухни. Об этом сообщается на сайте региональной службы спасения.

«Кошка архангелогородки „взбесилась“, и женщина два дня просидела на кухне», — говорится в сообщении. Отмечается, что кошка нападала на женщину, как только видела, что та пытается выйти из помещения. Крики о помощи услышал случайный прохожий, который и вызвал службу спасения.

Кошку обезвредили спасатели, которые проникли в квартиру через окно. Они поместили животное в переноску и передали хозяйке. Как отмечается в сообщении, медицинская помощь женщине не понадобилась.