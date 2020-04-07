Пандемия коронавируса выявила нехватку почти 6 млн медсестер

ВОЗ сообщила об остром дефиците медсестер в мире Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса выявила острую необходимость укрепления медперсонала во всем мире. Об этом говорится в опубликованном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ведомства, сейчас в мире насчитывается меньше 28 млн работников сестринских служб. В 2-13-2016 годах их численность выросла на 4,7 млн, но острая нехватка кадров сохраняется до сих пор. «Однако дефицит сестринского персонала во всем мире сохраняется и составляет 5,9 млн», — говорится в документе [цитата по ТАСС].

Наиболее остро нехватка ощущается в Африке, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, а также в нескольких странах Латинской Америки. Большая часть дефицита кадров (89% или 5,3 млн) приходится на бедные государства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 1 345 048 случаев заражения коронавирусом. 74 565 человек скончались, 276 515 — выздоровели. В России, согласно статистике сайта стопкоронавирус.рф, 6 343 заболевших, 406 выздоровевших и 47 скончавшихся.