Захарова огорчила Румынию

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Мария Захарова считает, что намерение Бухареста может говорить о желании усилить присутствие США и НАТО на Черном море Фото: Владимир Андреев © URA.RU

МИД Румынии задели слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об усилении НАТО на Черном море. Это заявление послужило поводом для главы ведомства Дана Некулэеску вызвать к себе российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина.

В ответ на намерение Румынии признать Россию враждебным государством, Захарова заявила, что такой шаг Бухареста может говорить о желании усилить присутствие США и НАТО на Черном море, передает деловая газета «ВЗГЛЯД».

Госсекретарь МИД Румынии Дан Некулэеску сказал Кузьмину, что упоминание России в национальной стратегии обороны не должно быть удивительным. Он добавил, что следствием действий Бухареста стало якобы поведение российской стороны в последние годы. «Это поведение расценивается как дестабилизирующее», — приводит слова Некулэеску ТАСС из сообщения МИД Румынии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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