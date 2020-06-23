В семье Пугачевой ждут пополнения

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Двоюродную внучку Аллы Пугачевой назовут Евгенией Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Певица Алла Пугачева станет двоюродной бабушкой в третий раз. Об этом сообщил ее племянник Владислав в эфире НТВ.

Его жена Гузель в начале осени родит третьего ребенка. «Мы собираемся назвать дочь Евгенией», — уточнил племянник примадонны в эфире.

У него уже есть сын от первого брака, но его Пугачева забрала к себе в 2015 году, сообщает сайт VSE42.Ru. Родители благодарны примадонне за опеку ребенка, но Евгению хотят воспитывать сами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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