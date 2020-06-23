В семье Пугачевой ждут пополнения

Двоюродную внучку Аллы Пугачевой назовут Евгенией
Певица Алла Пугачева станет двоюродной бабушкой в третий раз. Об этом сообщил ее племянник Владислав в эфире НТВ.
Его жена Гузель в начале осени родит третьего ребенка. «Мы собираемся назвать дочь Евгенией», — уточнил племянник примадонны в эфире.
У него уже есть сын от первого брака, но его Пугачева забрала к себе в 2015 году, сообщает сайт VSE42.Ru. Родители благодарны примадонне за опеку ребенка, но Евгению хотят воспитывать сами.
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