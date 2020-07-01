СМИ: пьяный сотрудник Генпрокуратуры устроил драку с полицейскими

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«Уволен, внутренняя проверка продолжается», — приводит информацию из собственного источника «РЕН-ТВ». Стычка между чиновником Генпрокуратуры и дорожными полицейскими произошла, когда первые остановили мужчину за рулем. Предположительно он был пьян. В ответ на просьбу сотрудника полиции снять ремень, чиновник ударил правоохранителя рукой и ногой. Момент попал на видео. Скандал разразился после того, как ролик оказался в соцсетях.

После пьяной драки с полицейскими чиновник Генпрокуратуры лишился поста замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ведомства, передает «РЕН-ТВ». Выяснение обстоятельств конфликта еще не закончено.

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