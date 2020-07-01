30 июня 2020

СМИ: пьяный сотрудник Генпрокуратуры устроил драку с полицейскими

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Палаточный госпиталь на железнодорожном вокзале. Курган, ржд, полиция, полицейский, жд воказл
Чиновник Генпрокуратуры фамильярничал с полицейскими пытался подраться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После пьяной драки с полицейскими чиновник Генпрокуратуры лишился поста замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ведомства, передает «РЕН-ТВ». Выяснение обстоятельств конфликта еще не закончено.

«Уволен, внутренняя проверка продолжается», — приводит информацию из собственного источника «РЕН-ТВ». Стычка между чиновником Генпрокуратуры и дорожными полицейскими произошла, когда первые остановили мужчину за рулем. Предположительно он был пьян. В ответ на просьбу сотрудника полиции снять ремень, чиновник ударил правоохранителя рукой и ногой. Момент попал на видео. Скандал разразился после того, как ролик оказался в соцсетях.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...