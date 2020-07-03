Суд вынес решение по иску Мединского к «Ленте.ру»

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В ноябре прошлого года года на информационном ресурсе «Лента.ру» была опубликована статья «Как Мединский врет россиянам». В материале содержалась недостоверная информация, которая порочила честь, достоинство и деловую репутацию Мединского. Суд установил, что эти сведения распространялись целенаправленно, с целью дискредитации Мединского как гражданина и госслужащего.

«Сегодня, 3 июля 2020 года, Симоновский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Владимира Мединского о защите чести и достоинства, а также защите деловой репутации в отношении интернет-издания «Лента.ру», — пишет РИА «Новости». Забралова отметила, что в течение недели с момента вступления решения суда в законную силу издание обязано опровергнуть оспариваемые сведения и выплатить Мединскому моральную компенсацию.

Симоновский суд Москвы удовлетворил иск помощника президента России Владимира Мединского к изданию «Лента.ру» о защите чести и достоинства. Об этом журналистам сообщила адвокат Мединского Елена Забралова.

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