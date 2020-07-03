03 июля 2020

Суд вынес решение по иску Мединского к «Ленте.ру»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, мединский владимир, портрет
Издание выплатит Мединскому моральную компенсацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Симоновский суд Москвы удовлетворил иск помощника президента России Владимира Мединского к изданию «Лента.ру» о защите чести и достоинства. Об этом журналистам сообщила адвокат Мединского Елена Забралова.

«Сегодня, 3 июля 2020 года, Симоновский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Владимира Мединского о защите чести и достоинства, а также защите деловой репутации в отношении интернет-издания «Лента.ру», — пишет РИА «Новости». Забралова отметила, что в течение недели с момента вступления решения суда в законную силу издание обязано опровергнуть оспариваемые сведения и выплатить Мединскому моральную компенсацию.

В ноябре прошлого года года на информационном ресурсе «Лента.ру» была опубликована статья «Как Мединский врет россиянам». В материале содержалась недостоверная информация, которая порочила честь, достоинство и деловую репутацию Мединского. Суд установил, что эти сведения распространялись целенаправленно, с целью дискредитации Мединского как гражданина и госслужащего.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...