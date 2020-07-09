Названы два условия для открытия границ России

Полеты в другие страны станут возможны после того, как они сами будут готовы принимать российских туристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Поездки в зарубежные страны станут возможны только после того, как определятся сроки первого этапа возобновления авиасообщения и другие государства объявят о готовности принять россиян. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«У нас получается как минимум две стадии [возобновления полетов] — определение сроков первого этапа открытия авиасообщения с зарубежными странами, и вторая стадия — это готовность этих стран, которые мы признали безопасными, принимать наших граждан», — приводит слова Ломидзе радио «Говорит Москва».

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в крупной авиакомпании, Роспотребнадзор составил список стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в первую очередь. В него вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. В оперштабе одобрили предложение, подготовленное Минтрансом, Росавиацией и «Аэрофлотом», согласно которому Россия восстановит авиасообщение в два этапа.

По словам исполнительного директора АТОР, список стран, куда авиасообщение может быть открыто в первую очередь, обусловлен безопасной эпидемиологической обстановкой в них, по данным Роспотребнадзора. Как утверждает Ломидзе, Минтрансу совместно с оперштабом предстоит разработать очередность открытия границ с этими государствами. При этом сроки первого этапа открытия границ, по ее мнению, наступят «отнюдь не завтра».

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