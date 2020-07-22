После жаркого лета россиян ждет аномально теплая осень

На смену жаркому лету придет такая же осень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На смену аномальному жаркому для ряда российских регионов лету придет такая же осень, заявил научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, столбик термометра в сентябре—ноябре будет превышать климатическую норму.

«Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла», — цитирует Тишковца ТАСС. Так, по словам эксперта, в сентябре температура превысит климатические нормы на один градус, в октябре — на два. В ноябре синоптики ожидают превышение норм до пяти градусов тепла.

Несмотря на лето и осень, аномально теплой зимы в России не ожидается, подчеркнул Тишковец. Январь уже будет соответствовать климатическим нормам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре «Национальной службы новостей» рассказал о погоде на российских курорта во второй половине лета. По его словам, россиян ожидает длинный бархатный сезон.

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