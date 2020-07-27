Германия выступила против участия России в G7

Германия против возвращения России в «Большую семерку» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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Германия выступает против идеи президента США Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7). Об этом в интервью газете Rheinische Post рассказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Политик напомнил, что исключение РФ из этого формата было связано с присоединением Крыма и войной на востоке Украины. «Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России», — сказал Маас, добавив также, что выступает против присоединения и других стран.

Говоря о ситуации на Украине министр заявил, что Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу и мнения, что Крым является частью Украины. Этот вопрос должен решаться наряду с ситуацией на востоке страны, подчеркнул глава МИД.

В начале июня стало известно, что Трамп намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него представителей четырех стран, включая Россию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда выступила против идеи американского лидера.