В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Хабаровском крае «скорее успокаивается» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Работу врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева пока рано оценивать. Об этом во время конференц-колла заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Исполняющий обязанности губернатора активно работает, знакомится с ситуацией, делает в первую очередь то, что необходимо. Мы видим, что работает он весьма энергично», — отметил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин внимательно наблюдает за ситуацией за ситуацией в Хабаровском крае.

Что касается ситуации с митингами в регионе, Песков ответил, что обстановка «скорее успокаивается». По его словам, в Кремле ориентируются на официальные цифры количества участников акции, которые дает мэрия и правоохранительные органы.

С 11 июля в Хабаровском крае проходят акции в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств в 2004 и 2005 года, напоминает RT. Сам бывший глава региона не одобряет массовые протесты, которые проводятся в его поддержку. Его адвокат подчеркивает, что Фургал не имеет отношения к их организации. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора за деньги. А врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в ходе акций могут осуществляться провокации, передает агентство Nation News.