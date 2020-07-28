Бизнесу в РФ хотят разрешить работать во время второй волны COVID

Минпромторг и Роспотребнадзор готовят план действий для магазинов и общепита на случай второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«Прорабатываем так называемый план Б на случай проблемы, если она вдруг появится осенью, чтобы не принимать решения самые жесткие, самые крайние по закрытию всего и вся», — цитирует Евтухова RT. Он отметил, что в ведомствах разрабатывают механизм, который позволит бизнесу продолжать работать, при этом соблюдая эпидемиологические требования.
В результате действия ограничительных мер рынок общепита в России лишился части игроков, добавил Евтухов. Он признал, что эта отрасль пострадала сильнее всего, а предприниматели, работающие в ней, лишились 70-80% процентов дохода. При этом, благодаря принятию мер поддержки, в России удалось избежать глобальной цепочки банкротств бизнеса. В некоторых отраслях, таких как мебельная, уже началось восстановление спроса и производства, отметил замминистра.
Ограничения на работу общепита, магазинов и других объектов были введены в России весной из-за пандемии коронавируса. Позднее президент России Владимир Путин наделил глав регионов полномочиями регулировать снятие ограничительных мер.
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