Бизнесу в РФ хотят разрешить работать во время второй волны COVID

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В России разрабатывается план действий для предпринимателей на случай второй волны COVID Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Минпромторг и Роспотребнадзор готовят план действий для магазинов и общепита на случай второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Прорабатываем так называемый план Б на случай проблемы, если она вдруг появится осенью, чтобы не принимать решения самые жесткие, самые крайние по закрытию всего и вся», — цитирует Евтухова RT. Он отметил, что в ведомствах разрабатывают механизм, который позволит бизнесу продолжать работать, при этом соблюдая эпидемиологические требования.

В результате действия ограничительных мер рынок общепита в России лишился части игроков, добавил Евтухов. Он признал, что эта отрасль пострадала сильнее всего, а предприниматели, работающие в ней, лишились 70-80% процентов дохода. При этом, благодаря принятию мер поддержки, в России удалось избежать глобальной цепочки банкротств бизнеса. В некоторых отраслях, таких как мебельная, уже началось восстановление спроса и производства, отметил замминистра.

Ограничения на работу общепита, магазинов и других объектов были введены в России весной из-за пандемии коронавируса. Позднее президент России Владимир Путин наделил глав регионов полномочиями регулировать снятие ограничительных мер.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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