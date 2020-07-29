Выборы 13 сентября приведут к изменению политической системы РФ

На предстоящем голосовании в 16 регионах будут избирать главу региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высокая конкуренция на предстоящих выборах в России 13 сентября приведет к тому, что политическая система в стране станет более прочной. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразила политолог Анна Федорова.

По словам Федоровой, на выборах будет высокая конкуренция не только за губернаторские кресла, но и за места в региональных законодательных собраниях. «Конкуретность всегда на благо в политической системе страны, потому что это здоровый, легальный способ свое недовольство, критику привносить в политический процесс нормальными методами. Чем больше людей участвуют в выборах как кандидаты, в том числе оппозиционные, чем больше людей голосуют, тем более прочной и гибкой становится политическая система в целом», — объяснила URA.RU эксперт.

Федорова отметила активность новых политический партий («Новые люди», «За правду») и системной оппозиции (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»). Однако, по ее словам, парламентская оппозиция допускает ошибки при подаче документов для регистрации своих кандидатов. «Небрежно подают документы. Видимо рассчитывают, что без них политический процесс не обойдется. Системной оппозиции хотелось бы пожелать с этим тщательнее работать», — сказала собеседница агентства. Она добавила, что для демократического процесса в стране хорошо, что среди кандидатов в губернаторы много самовыдвиженцев.

Так как голосование будет проходить в течение трех дней, партиям придется усовершенствовать организацию подготовки наблюдателей, подчеркнула Федорова. «Партиям надо пересматривать подходы к подготовке и к организации работы наблюдателей. Здесь будут инновации и много интересных организационных находок», — заключила политолог.

Единый день голосования в России пройдет 13 сентября. В 16 регионах страны будут избираться губернаторы, в 11 — региональные парламенты. По словам главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, свои кандидатуры для участия в выборах высших должностных лиц регионов выдвинули 147 человек, представляющих 24 политические партии, передает агентство Nation News.

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