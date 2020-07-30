Путешественник раскрыл, почему нельзя спать в самолете при взлете

Во время взлета и посадки не рекомендуется спать, так как это может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом рассказал PR-директор компании Biletix, кругосветный путешественник Григорий Луговой.
«Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья», — цитирует Лугового агентство «Прайм». Эксперт объяснил это тем, что при взлете и посадке в салоне воздушного судна изменяется давление, из-за чего канал, соединяющий полость среднего уха с глоткой (евстахиева труба) сужается. По его словам, это может вызвать кровотечение из носа, головные боли и даже повреждение барабанной перепонки. Чтобы избежать таких последствий, нужно сглотнуть слюну или зевнуть, советует путешественник.
В остальное время полета, как утверждает Луговой, спать абсолютно безопасно. Главное — выбрать правильное место для сна. Самое удобное расположение, по его мнению, у окна ближе к хвосту судна. Хотя в передней части салона вибрация самолета ощущается меньше, там зачастую могут лететь дети, поэтому будет шумно. Также важно не выбирать место возле туалетной кабинки.
Ранее стюардесса раскрыла, какие места в самолете являются самыми грязными. Ими оказались карманы переднего кресла. Дело в том, что их не дезинфицируют. Негигиеничными также являются выдвижные столики, ремни безопасности, подголовники и ручки туалетов, сообщает телеканал 360.
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