Экономист посоветовал срочно брать ипотеку. В случае дефолта это поможет спасти деньги

Россиянам стоит обратить внимание на ипотеку — в нынешних условиях она может стать хорошим способом сохранить средства. С таким мнением выступил директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.
Вложение в недвижимость с привлечением ипотеки сейчас выгодно, так как в стране снижена ставка, а государство ввело льготные программы ипотечного кредитования, считает экономист. «Это хороший вариант: льготы, низкая ставка. Сейчас удачное время, чтобы брать ипотеку», — заявил Николаев «Росбалту». По его словам, рассматривать стоит только объекты с высокой стадией готовности.
Возможный дефолт еще больше сыграет на руку тем, у кого есть ипотека, отметил эксперт. Он пояснил, что в случае экономического краха происходит обесценивание нацвалюты, а сумма ипотеки остается неизменной. «Долг зафиксирован в номинале, вы сможете расплатиться быстрее», — подчеркнул Николаев, добавив, что таким образом ипотека может помочь сохранить деньги.
Ранее сообщалось, что в июле россияне взяли рекордное количество ипотечных займов. По данным компании «Дом.рф», июль 2020 года вошёл в тройку рекордных месяцев по популярности ипотеки за всю историю существования рынка, передает RT.
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