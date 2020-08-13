Умер актер из фильма «Битва за Севастополь»

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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, гвоздики
Сергей Куницкий умер в на отдыхе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Московского Губернского театра Сергей Куницкий, игравший в фильме «Битва за Севастополь», скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщили его коллеги.

«До сих пор не могу прийти в себя. Ты был прекрасным человеком и фантастическим артистом», — приводит агентство Nation News слова актера Андрея Хабарова.

Причина смерти актера пока не сообщается. Известно, что для семьи и знакомых Куницкого его смерть стала неожиданностью. По данным ТАСС, актер скончался в Краснодарском крае на отдыхе, прощание состоится в субботу в городе Темрюк.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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