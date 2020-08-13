Умер актер из фильма «Битва за Севастополь»

Сергей Куницкий умер в на отдыхе
Актер Московского Губернского театра Сергей Куницкий, игравший в фильме «Битва за Севастополь», скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщили его коллеги.
«До сих пор не могу прийти в себя. Ты был прекрасным человеком и фантастическим артистом», — приводит агентство Nation News слова актера Андрея Хабарова.
Причина смерти актера пока не сообщается. Известно, что для семьи и знакомых Куницкого его смерть стала неожиданностью. По данным ТАСС, актер скончался в Краснодарском крае на отдыхе, прощание состоится в субботу в городе Темрюк.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.