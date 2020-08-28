Доктор Мясников объяснил, почему не стоит бояться коронавируса

20 млн человек в России переболели коронавирусом, считает Александр Мясников Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Переболевших коронавирусом россиян в несколько раз больше, чем сообщается в официальной статистике, а значит показатель смертности от этой инфекции, крайне мал. Об этом разговоре с URA.RU заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в реальности коронавирусом переболело примерно 20 миллионов россиян. Такой вывод врач сделал, исходя из информации главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что иммунитет к COVID-19 был обнаружен у 20-25% обследованных россиян. «До всех эпидемиологических исследований было понятно, что реальное людей, которые заболевали в разы больше, и это подтверждается», — рассказал URA.RU Мясников.

Озвученное число переболевших говорит о том, что инфекция не столь опасна. «Эта цифра меняет всю статистику. Оказывается, коронавирус — это не смертельная болезнь. Она по определению почти бессимптомна. Также меняется количество тяжелых больных, а смертность вообще уходит в ноль. На порядок ниже официальных данных», — отметил Мясников. Он добавил, что коронавирус пройдет по планете и остановится после того, как у населения появится коллективный иммунитет.

На 28 августа, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировано 980 405 случаев заболевания. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи об обязательной вакцинации от COVID-19 не идет, пишет агентство Nation News. В Роспотребнадзоре считают ситуацию с коронавирусом в стране «управляемой», передает телеканал 360.

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