По качеству элиты Россия оказалась на 23 строке из 32 возможных. Русских бизнесменов поставили на один уровень с коллегами из Ботсваны, в рейтинге они проигрывают даже Казахстану (19) и Индонезии (21 место).
Авторами исследования мировых элит выступили исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково». Они оценили элиты по четырем параметрам: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть иполитическая ценность, пишет РБК. исследователи добавляют, что элиты высокого качества генерирует дополнительные ценности для общества, а низкого — напротив, присваивают создаваемые обществом ресурсы.
Авторы исследования отмечают, что главной проблемой российских элит является отсутствие доверия. «Правительство не доверяет гражданам и бизнесу; граждане и бизнесы не доверяют друг другу и государству. Это увеличивает расходы на ведение бизнеса, толкает частный бизнес в объятия государства для защиты и изъятия ренты, уменьшает эффективность институтов, заменяя их личными решениями и в конечном счете выдавливает капитал и мозги из страны», — считает президент бизнес Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. Намного хуже чем в других странах для российских элит обстоят дела с административной децентрализацией, вовлеченности в экономическую глобализацию, высокими уровнями барьеров на пути иностранных инвестиций.
Лидером рейтинга стал Сингапур с показателем 68,5 баллов. Далее идут Швейцария (64,9), Германия (64,2) и Великобритания (63,9). На пятой строчке — США (63,4). Россия также уступает Китаю, Польше, Казахстану, Индонезии и Мексике.
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