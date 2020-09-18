В Минобороны заявили о повышенной активности НАТО в Черном море

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, миг-31, военный самолет, истребитель, парад, ввс рф
В сентябре самолеты ВС РФ сопровождали самолеты НАТО у Черного моря 27 раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военные самолеты и корабли НАТО в 2020 году активизировались в Черном море. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Остается высоким количество заходов в Черное море боевых кораблей Североатлантического альянса. Продолжительность их пребывания возросла на 33% по сравнению с прошлым годом», — цитирует Рудского ТАСС. Он отметил, что до 40% этих кораблей имеют на борту высокоточное оружие большой дальности.

Истребители ВС РФ в этом году увеличили на 21% количество боевых вылетов для сопровождения самолетов НАТО, добавил Рудской. По словам военачальника, только в сентябре российские истребители в этой зоне поднимались в воздух 27 раз. В Генштабе ВС России подчеркнули, что в случае обострения ситуации в Черноморском регионе вся ответственность будет лежать на странах-членах НАТО.

Ранее стало известно, что за последнюю неделю разведку у границ России проводили 44 иностранных самолета, передает RT. Все они сопровождались российскими истребителями.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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