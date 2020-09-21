Ефремова в СИЗО побрили налысо

Михаил Ефремов не жалуется на условия в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актера Михаила Ефремова подстригли почти налысо. Об этом сообщил один из правозащитников, посетивший артиста в СИЗО №5 Москвы.

«Ефремов был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку», — заявил RT неназванный член ОНК. По его словам, Ефремов подстрижен практически налысо.

Правозащитники получили возможность посещать камеры заключенных впервые с конца марта, отметил источник. В небольшой камере Ефремова, по словам собеседника, есть телевизор, холодильник и электрочайник. Ни актер, ни двое его соседей не жалуются на условия содержания. Соседи у Ефремова некурящие, однако с пониманием относятся к привычке актера, тем более, что в камере есть вентилятор, заключил источник.

Михаил Ефремов стал виновником ДТП в центре Москвы в начале июня. В нетрезвом состоянии он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако позднее артист нанял нового адвоката, который подал жалобу на приговор и запросил у суда назначить условный срок, передает телеканал 360.