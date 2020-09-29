Истребитель Турции сбил армянский самолет

Турецкий самолет F-16 сбил армянский борт Су-25 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Об этом заявили в Минобороны Армении.

«Истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб», — пишет telegram-канал «Пул №3» со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны Армении Шушан Степанян. Турецкий самолет взлетел с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал авиацию Азербайджана и беспилотники, наносившие удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении, отметила Степанян.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. Позднее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддержит Баку как за столом переговоров, так и на поле боя, передает телеканал 360.