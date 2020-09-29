Истребитель Турции сбил армянский самолет

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
Турецкий самолет F-16 сбил армянский борт Су-25 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Об этом заявили в Минобороны Армении.

«Истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб», — пишет telegram-канал «Пул №3» со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны Армении Шушан Степанян. Турецкий самолет взлетел с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал авиацию Азербайджана и беспилотники, наносившие удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении, отметила Степанян.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. Позднее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддержит Баку как за столом переговоров, так и на поле боя, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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