Женщина не стала надевать маску из религиозных соображений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пассажирке, летевшей накануне рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Екатеринбург, выписали административный протокол за отказ надеть маску во время полета. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. Свой отказ женщина объясняла «религиозными соображениями».

«Когда все расселись, борт-проводники несколько раз попросили ее надеть маску, она отвечала: „Да-да, сейчас-сейчас“ — в итоге весь полет сидела без маски», — рассказал пассажир рейса.

Экипаж вызвал полицию — по прилету на борт поднялись сотрудники МВД. Тут и выяснилось, что надевать маску женщина не хочет из религиозных соображений. «Она говорила: „Я верующий человек, поэтому и не ношу маску“», — рассказывает пассажир.

По его словам, это вызвало бурное обсуждение на борту. «Ее спросили: „Где в Библии написано, что маску носить нельзя?“ — она ответила, что это очевидно, заявив: „Представьте Иисуса в маске!“», — вспоминает пассажир. Другие пассажиры на это заметили ей, что когда Библию писали, коронавируса еще не было. «Был бы — может, Иисус и одобрил бы маски», — говорит очевидец.

В ответ верующая заявила, что не носит маску не только по религиозным соображениям, но и по личным — из принципа. «Рядом со мной сидела девушка-биолог, она сказала ей: „Может, вы маской и не защититесь от коронавируса, но вы защитите других людей от себя“, — вспоминает пассажир. — Но та даже не хотела ее слушать».

В компании «Аэрофлот» пока не прокомментировали случившееся (запрос направлен). В Управлении МВД на транспорте по Свердловской области пообещали дать комментарий позднее.