ShadowPriestok сыграл в новую GTA внутри «Майнкрафта»

Блогер Евгений Чернявский с псевдонимом ShadowPriestok показал процесс игры в «Майнкрафт» с сюжетом GTA. Соответствующее видео появилось на канале блогера в YouTube.
«Попал в GTA и стал гангстером. Прошел задание и получил 5000 рублей!» — рассказал блогер в подписи к ролику. На видео показан процесс игры в «Майнкрафт», локации и сюжет в которой воссоздают GTA.
Чернявский воссоздал миссию с убийством персонажа оригинальной игры. Он использовал возможности «Майнкрафта», чтобы показать стрельбу из пистолета и перемещение в автомобиле. Пользователи видеохостинга поддержали блогера и пожелали ему творческих успехов. Комментаторы посоветовали ему записывать больше подобных видео.
На канале ShadowPriestok опубликованы видео, набирающие миллионы просмотров. Всего у Чернявского 5,53 миллионов подписчиков.
Подписывайтесь на URA.RU в