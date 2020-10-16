ShadowPriestok сыграл в новую GTA внутри «Майнкрафта»

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Открытая лицензия на 04.08.2015. Геймер., компьютерная игра, gamer, геймер, компьютер
На видео показан процесс игры в «Майнкрафт», локации и сюжет в которой воссоздают GTA Фото: Kelly Hunter/Flickr

Блогер Евгений Чернявский с псевдонимом ShadowPriestok показал процесс игры в «Майнкрафт» с сюжетом GTA. Соответствующее видео появилось на канале блогера в YouTube.

«Попал в GTA и стал гангстером. Прошел задание и получил 5000 рублей!» — рассказал блогер в подписи к ролику. На видео показан процесс игры в «Майнкрафт», локации и сюжет в которой воссоздают GTA.

Чернявский воссоздал миссию с убийством персонажа оригинальной игры. Он использовал возможности «Майнкрафта», чтобы показать стрельбу из пистолета и перемещение в автомобиле. Пользователи видеохостинга поддержали блогера и пожелали ему творческих успехов. Комментаторы посоветовали ему записывать больше подобных видео.

На канале ShadowPriestok опубликованы видео, набирающие миллионы просмотров. Всего у Чернявского 5,53 миллионов подписчиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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