20 октября 2020

Чубайс предложил бороться с сосульками с помощью нанотехнологий

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс придумал способ спасти людей от сосулек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс придумал, как бороться с сосульками при помощи нанотехнологий. Идею Чубайса опробуют на двух домах в Петербурге, рассказал сам бизнесмен в своем Facebook.

«На кровлях двух домов — на набережной реки Фонтанки и Тверской улице — появится антиобледенительная нагревательная пленка на основе графеновых нанотрубок TUBALL. Эксперимент будет проходить за счет РОСНАНО», — уточнил Чубайс.

Пленка работает при помощи медных лент, полиэтиленовой смолы и нанотрубок. Эта система легко нагревается и предотвращает образование сосулек. Температура пленки может достигать 50 градусов, утверждает глава «Роснано». Чубайс пообещал зимой лично съездить и проверить, насколько удался совместный проект Петербурга и «Роснано». Впоследствии разработка может помочь решить проблему появления сосулек.

В 2017 году в Санкт-Петербурге даже пришлось создать специальное подразделение для борьбы с сосульками, напоминает «Национальная служба новостей». Стоит отметить, что из года в год проблема приводит к травмам и даже человеческим жертвам. Так, в Череповце сосулька повредила позвоночник коммунальщику, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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