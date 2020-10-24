Рогозин уволил главного куратора космодрома «Восточный»

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин уволил главу дирекции космодрома «Восточный» Евгения Рогозу. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в Twitter
«Решением Рогозина был уволен гендиректор ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» Рогоза», — говорится в сообщении госкорпорации. Решение было принято после ареста на два месяца руководителя космодрома Романа Бобкова.
Об аресте Бобкова стало известно 24 октября, передает радио Sputnik. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению к служебному подлогу. Он останется под стражей до 22 декабря 2020 года.
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